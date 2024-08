Graziani lancia la sfida: «Lautaro Martinez si confermerà. Ma occhio a Lukaku!»

Non è escluso se anche la prossima stagione Lautaro Martinez e Romelu Lukaku possano essere ancora avversari in Serie A. Secondo Francesco Graziani, se questa ipotesi dovesse concretizzarsi, il belga potrebbe dare filo da torcere al capitano dell’Inter in fatto di numeri di gol.

CURIOSITÀ – A guadagnare il titolo di capocannoniere della Serie A nella stagione 2023/2024 è stato Lautaro Martinez, in grado di andare in gol con la maglia dell’Inter per ben 24 volte. A quindici giorni dall’inizio della nuova stagione, si aprono i pronostici per il futuro bomber del campionato italiano. Proprio sull’argomento si esprime Francesco Graziani: «Sono curioso di vedere cosa farà Artem Dovbyk. Questo ragazzo viene da una stagione straordinaria al Girona, capo cannoniere della Liga, quindi sono curioso di vederlo in Italia. Di tanti calciatori che stanno arrivando, questo è quello che mi intriga di più per vedere se c’è una riprova effettiva sul campo oppure no».

Lautaro Martinez, sarà Lukaku il diretto avversario?

INTRIGANTE – Francesco Graziani, intervenuto nella trasmissione “Microfono Aperto” di Radio Sportiva, continua sullo stesso tema: «Per il resto, i nomi sono sempre i soliti. Non si va tanto lontano da quelli che sono i probabili vincitori della prossima classifica dei cannonieri. Lautaro Martinez si confermerà. Poi bisogna vedere Lukaku. Se lui andrà al Napoli quella è un’altra situazione che mi intriga un po’ perché lì ritroverebbe il suo mentore, l’allenatore con cui ha legato più di tutti. Chissà che magari non possiamo rivedere un Lukaku ad alti livelli»