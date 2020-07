Graziani: “Lautaro Martinez-Barcellona? L’Inter capitalizzi al massimo”

Graziani non esclude che Lautaro Martinez finisca al Barcellona, ma a suo avviso l’Inter deve tirare il prezzo. L’ex attaccante, ospite di “Pressing Serie A” su Italia 1, ha commentato le voci di mercato riguardanti la punta argentina.

TRASFERIMENTO A CIFRE ALTE – Francesco Graziani non si aspetta certo uno sconto dai “famosi” centoundici milioni di euro: «Su Lautaro Martinez ci sono le possibilità che si possa intavolare una trattativa, perché il giocatore vuole il Barcellona da quello che sappiamo. Però è chiaro che l’Inter deve capitalizzare al massimo, altrimenti non lo dà via: c’è una clausola ben precisa (scaduta dal 7 luglio, ndr)».