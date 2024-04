Graziani lancia un appello: «Milan-Inter? Trionfi la cultura sportiva!»

Graziani in vista di Milan-Inter lancia un appello ai giocatori soprattutto di Pioli nel caso in cui la Beneamata dovesse vincere lo scudetto.

CULTURA SPORTIVA − Ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, Francesco ‘Ciccio’ Graziani dice la sua sul derby scudetto Milan-Inter lanciando un appello: «Appassiona molto vincere lo scudetto nel derby, così come per il Milan è uno stimolo non farglielo vincere. Ma in questa partita possiamo dare esempio di cultura sportiva, spot magnifico per il calcio mondiale se il Milan dovesse onorare gli avversari per un campionato dominato. Lautaro Martinez uomo simbolo? Capitano, responsabile della squadra in campo. È stato un anno straordinario per lui, vincerà probabilmente anche la classifica cannonieri. Il simbolo è lui, ma ce ne sono tanti altri».