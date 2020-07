Graziani: “L’Inter ha fatto passi avanti, si puÃ² fare qualcosa di piÃ¹”

Graziani: “L’Inter ha fatto passi avanti, si può fare qualcosa di più”

Ciccio Graziani, ospite in studio per “Sport Mediaset XXL”, ha parlato degli obiettivi dell’Inter in questo finale di campionato. Vincendo oggi col Bologna i nerazzurri potrebbero riavvicinarsi al secondo posto

CI SONO MIGLIORAMENTI – Graziani giudica comunque positiva la stagione dell’Inter anche se sostiene si possa fare qualcosa di più: «Se facciamo il raffronto l’Inter ha fatto dei passi avanti, ha dei punti in più dell’anno scorso e vede il secondo posto. Alcuni singoli devono dare qualcosa di più, Lautaro Martinez su tutti. Con il calendario favorevole l’Inter ha la possibilità di arrivare a questo traguardo».