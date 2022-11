Graziani: «Juventus-Inter, spero in una bella partita! Nessuna può perdere»

Francesco Graziani, ospite di Microfono Aperto, parla del big match di questa sera tra Juventus-Inter, che potrebbe rilanciare una delle due nelle zone alte della classifica

CHI PERDE È FUORI – Categorico Francesco Graziani riguardo alla partita di questa sera tra Juventus e Inter. Ecco le parole dell’ex attaccante riguardo al Derby D’Italia: «Spero sia una bella partita. Ci sarà tanta gente a vederla, non solo allo stadio ma anche con il mezzo televisivo. Sarebbe un bello spot per il calcio italiano. Chi perde è fuori dai radar dell’alta classifica. L’Inter non può permettersi di perdere, la Juventus idem ma nessuno può perderla. Se vince l’Inter si riaffaccia all’alta classifica, se vince la Juve può dare continuità ai suoi risultati e aprire una nuova fase della sua stagione. Però deve vincere, e con l’Inter non è facile». Queste le parole di Graziani a poche ore da Juventus-Inter.