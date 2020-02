Graziani: “Juventus-Inter? Non facciamo sì che si vada a scalare”

Juventus-Inter è in bilico a causa dell’emergenza Coronavirus: non è ancora certo che si giochi domenica alle ore 20.45. L’ex attaccante Francesco Graziani, nel corso di “Pressing Serie A” su Rete 4, ha parlato della possibilità rinvio e si è augurato che non venga stravolto l’ordine di disputa delle partite.

NIENTE RIBALTONI – Per Francesco Graziani la decisione di giocare Juventus-Inter a porte chiuse è quella che dovrebbe prevalere, complice l’emergenza Coronavirus: «Io credo che sia, in questo momento, lo scenario più plausibile, perché questa emergenza mette paura. Addirittura sta portando il panico, che è la cosa pià sbagliata, forse in questo momento sarebbe la logica più giusta. Chi arriva meglio alla partita fra Inter e Juventus? Dico la Juventus, perché è prima in classifica e dal punto di vista psicologico ha già questo vantaggio. In più gioca in casa, e sappiamo quanto sia importante il fattore campo. Staremo a vedere se a porte chiuse o no, ma se si deve fermare il campionato ripartiamo dalla ventiseiesima giornata. Non facciamo sì che si vada a scalare. Affidiamoci adesso al Presidente Federale, ci sarà un summit e ci saranno varie opinioni. Spero che prenderanno la cosa più giusta da fare in questo momento».