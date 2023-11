Graziani: «Juventus-Inter d’alto livello. Allegri o Inzaghi? Scelgo il primo!»

Manca pochissimo all’attesissimo Juventus-Inter. Della sfida d’alta classifica parla Francesco Graziani, con un focus sui due allenatori, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi.

SOLO UNA PARTITA – Chi spunterà Juventus-Inter? Francesco Graziani dice la sua sul big match di domenica sera e sui tecnici delle due squadre: «È una partita pompata per gli imbecilli. Chi ama il calcio e lo seguo con passione è solo una partita di calcio. Poi ci sono le schermaglie, chi dice all’altro di essere avvantaggiato e viceversa, poi c’è un po’ di tensione anche perché entrambe vogliono fare risultato perché è una partita troppo importante. Però è sempre una partita di calcio, sono gli imbecilli che a volte esasperano e si comportano in maniera violenta. Sarà una partita di alto livello, in cui si confronteranno due squadre con una caratura tecnica importante, sia da una parte che dall’altra. Chi fra Allegri o Inzaghi se dovessi scegliere l’allenatore per la mia squadra del cuore? Scelgo Allegri perché è un ragazzo che ha fatto tanta esperienza, è un allenatore navigato. Ha vinto sei scudetti, sei Coppe Italia, due finali di Champions League. Il suo è un curriculum di grande spessore e livello. Probabilmente ci arriverà presto anche Inzaghi, che ha già fatto una finale di Champions League, ha sfiorato lo scudetto, quest’anno potrebbe vincerlo. Piano piano crescerà anche lui ma oggi i numeri dicono che Allegri è fra i più bravi allenatori che abbiamo in Italia ma anche in Europa».