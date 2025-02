Graziani: «Juventus-Inter delicata. Un consiglio per l’arbitro!»

Manca pochissimo a Juventus-Inter, la partita del weekend e della domenica di Serie A. Su Sport Mediaset Ciccio Graziani dice la sua.

SFIDA – Ciccio Graziani ha detto la sua su Juventus-Inter a poche ore dal calcio d’inizio: «La partita è importante per entrambe le squadre. Chiaramente l’Inter vincendo stasera tornerebbe prima in classifica con un punto di vantaggio. Anche per la Juventus è importante però, perché se vince aggancia la Lazio in zona Champions League con delle prospettive molto più ottimistiche. La partita è delicata per le due squadre, vediamo che succede. Auguriamoci che tra le tifoserie all’interno e all’esterno dello stadio ci possa essere rispetto. Dev’essere solo una meravigliosa partita di calcio»

Juventus-Inter, il consiglio di Graziani all’arbitro

ARBITRO – Storicamente Juventus-Inter è una partita che genera automaticamente polemiche, non solo per ciò che succede in campo ma anche per le decisioni arbitrali. Nelle ultime occasioni il clima si è forse ammorbidito, ma l’errore è dietro l’angolo e bisogna essere attenti. Ciccio Graziani avverte il direttore di gara di questa sera all’Allianz Stadium: «Consiglio all’arbitro Mariani? Mantenere la calma e la serenità, anche negli episodi dubbi. In queste partite ci possono essere, ma deve mantenere la serenità e soprattutto farsi rispettare»