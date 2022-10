Graziani: «Fallo di Dzeko? Anziché Valeri condanno i fatti di Fiorentina-Inter»

Graziani commenta i fatti accaduti in Fiorentina-Inter, partita di Serie A che ha dato vita a numerose polemiche. A partire dall’arbitraggio di Valeri fino agli scontri sugli spalti. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore, in collegamento su “Il Processo di Sportiva” sulle frequenze di Radio Sportiva.

BUONA FEDE – Anche Ciccio Graziani dice la sua sui fatti accaduti nel corso della partita dell’Inter a Firenze. L’ospite di Radio Sportiva afferma: «In Fiorentina-Inter Paolo Valeri non ha fatto bene e la sala VAR non lo ha aiutato. Si sono concentrati solo sul calcio di rigore e non sull’entità del fallo. Il cartellino rosso a Federico Dimarco (vedi focus) avrebbe cambiato la gara, per via dell’inferiorità numerica dell’Inter. Però si può sbagliare e riconosco la buona fede di Valeri. Per quanto riguarda, invece, Edin Dzeko e Nikola Milenković, i due si sono strattonati a vicenda. Il giocatore dell’Inter tira un po’ la maglietta del difensore viola. Anche quello è fallo e Valeri non l’ha giudicato tale. Però, questo non è un errore eclatante. Si parla anche del fallo di Luka Jović su Stefan De Vrij a favore dell’Inter. Io non l’ho visto. Il calcio è diventato tutto una polemica! Gli episodi di violenza negli stadi stanno capitando sempre più spesso. Condanno fermamente il comportamento di certe persone che cercano la motivazione per alzare le mani. Se ne può parlare, ci può stare anche l’offesa verbale, ma mai alzare le mani come accaduto contro la tifoseria dell’Inter! Disapprovo queste cose, non solo a Firenze, ma dappertutto. È gente che non deve mettere piede allo stadio». Graziani chiude il suo intervento nella trasmissione “Microfono Aperto” esprimendo il proprio pensiero anche sullo scontro, ai danni di alcuni tifosi dell’Inter. Queste le dichiarazioni del Questore di Firenze, Maurizio Auriemma, in merito all’episodio di violenza (vedi articolo).