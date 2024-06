Graziani: «Italia, manca un leader! Ma grandi giocatori come Barella e Bastoni»

Graziani esprime una sua opinione riguardo quelli che potrebbero essere i possibili cambi di formazione dell’Italia in vista della sfida importante contro la Croazia a euro2024. Poi un commento anche su Nicolò Barella e Alessandro Bastoni.

SERVE CORAGGIO – Ciccio Graziani parla dell’Italia impegnata contro la Croazia in una sfida decisiva per il secondo posto: «Noi non abbiamo ad oggi la Nazionale che punta a vincere gli europei. Puntiamo ad essere più competitivi possibili. Spagna, Inghilterra, Francia e Germania tecnicamente sono i più forti, ma lo erano anche nel 2021. Oggi dobbiamo avere più coraggio di fare il nostro gioco».

Graziani sull’esperienza dell’Italia di Spalletti

GRANDI GIOCATORI – Graziani poi elogia alcuni giocatori della Nazionale, tra questi due dell’Inter: «All’Italia manca esperienza e personalità? Non abbiamo un leader, ma abbiamo degli ottimi calciatori che nella nostra Nazionale potrebbero giocare titolare in qualsiasi altra Nazionale: penso a Chiesa, Barella, Bastoni e Donnarumma. Calafiori ha fatto una stagione straordinaria, Bastoni è uno dei difensori più bravi che ci sono in Europa. Il problema è che dobbiamo giocare guardando alle nostre qualità, perché spesso giochiamo guardando agli altri e adeguandoci alle loro realtà».