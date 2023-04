Graziani: «Inzaghi? Se per l’Inter problema allenatore l’avrebbe cambiato»

Inzaghi è in difficoltà per le tante sconfitte, dieci in ventotto giornate, ma l’Inter non sembra intenzionata a cambiare allenatore. Graziani, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, segnala come se la società avesse pensato a colpe del tecnico l’avrebbe già esonerato.

ERRORI IMBARAZZANTI – Francesco Graziani, da ex attaccante, prova a spiegare l’errore di Romelu Lukaku sullo 0-0 di Inter-Fiorentina: «Ci sono state delle situazioni dove io, ma tutti gli altri grandi attaccanti della mia epoca, sono stati mancati dei gol davanti alla porta. O perché l’hai lasciata, o perché l’hai presa male, o perché sei arrivato in ritardo… Ci sono stati episodi come quello di Lukaku ieri, che non sarà neanche l’ultimo. Poi nel calcio non c’è mai nulla di scontato».

DIRIGENZA ATTENTA – Graziani non ritiene che proprietà e dirigenti abbiano lasciato soli Simone Inzaghi e la squadra: «La società tutti i giorni vigila per valutare attentamente il rapporto che c’è fra l’allenatore, lo staff tecnico e i calciatori. Non è che la mattina vanno ad Appiano Gentile a prendere il caffè e giocare a carte: ci sono dirigenti preposti a valutare tantissime cose. È normale che quando le cose non vanno male si inizi a pensare all’allenatore: ieri decima sconfitta, è qualcosa di anomalo! Menomale per l’Inter che è ancora dentro due obiettivi come la Coppa Italia e la Champions League, ma vedremo da qui alla fine cosa ne verrà fuori».

SCELTE SBAGLIATE – Graziani torna su quanto avvenuto ieri: «C’è troppo individualismo. Ho visto l’occasione di Henrikh Mkhitaryan, una volta dribblato un difensore della Fiorentina aveva Lukaku solo: invece ha voluto calciare davanti alla porta in maniera scoordinata… Mi fa pensare che all’Inter ci sia più l’io del noi: è una squadra triste, non si divertono neanche quando vincono. Non so se sia una cosa ambientale, ma è una questione mia. Ha molti più valore».

SALTA? – Per Graziani non è Inzaghi l’unico responsabile: «Se all’Inter pensano che il problema di questa alternanza di gioco e risultati possa riguardare l’allenatore secondo me l’avrebbero già cambiato. Lì il problema è più generale: è un campionato difficile per tutti, per l’Inter ancora di più. Molti giocatori hanno reso meno di quanto ci si aspettava, Lukaku su tutti, e non è neanche fortunata. In campionato è una stagione molto deludente, adesso è in corsa per altre due competizioni. Tutto dipenderà dalle prossime settimane, però è chiaro che qualcosa nell’Inter non ha quadrato».