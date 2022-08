Graziani: «Inzaghi accetti scelte societarie! Se fa male ha anche scusa»

Francesco ‘Ciccio’ Graziani, da ex allenatore (oltre che giocatore), si è soffermato sulle forti dichiarazioni di Simone Inzaghi per quanto riguarda le scelte di mercato della società. Ai microfoni di Radio Sportiva ha poi commentato brevemente anche l’errore di Ionut Radu in Fiorentina-Cremonese.

SCELTE DI MERCATO – Ciccio Graziani ha commentato così le parole di Simone Inzaghi: «Quella dell’Inter è stata una vittoria meritata, ma anche tanto sofferta. Inzaghi ha il vantaggio che se non farà bene, potrà avere la scusa delle cessioni. Se fossi in lui accetterei le scelte della società. Se non gli vendono nessuno di certo gli fanno una grande cortesia, ma non può chiedere di sostituire Ranocchia. Lo scorso anno ha giocato tre partite, che deve sostituire? Hanno già dei giovani importanti, per giocare tre partite si può puntare anche su qualcuno del settore giovanile. Sotto certi aspetti ha ragione, ma deve dialogare a voce bassa con Marotta e Ausilio».

DISPIACERE – Non solo Inzaghi. Nelle parole di Graziani c’è infatti spazio anche per l’errore di Ionut Radu: «Mi dispiace per lui, che arrivava già dall’errore di Bologna. Ecco perché lo sbaglio di ieri può essere pesante. Alvini fa bene a dargli tutte le rassicurazioni possibili e immaginabili, ma il portiere è un ruolo a sé».