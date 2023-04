Graziani: «Inzaghi è integralista, non giocherebbe mai a quattro!»

Ciccio Graziani, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato di Inzaghi e dell’eccessivo attaccamento alle sue idee tattiche e al 3-5-2, di fatto un dogma nell’Inter.

FISSATI − Ciccio Graziani ha detto la sua sulla possibilità che Simone Inzaghi cambi modulo per sopperire alle difficoltà dell’Inter: «Ci sono degli allenatori che sono molto integralisti e credono molto nelle loro idee tattiche e di gioco. Maurizio Sarri per esempio è uno di quelli che non giocherebbe mai con la difesa a cinque. Non lo farebbe mai. Inzaghi è uno di quelli che invece non giocherebbe mai con i quattro. Oramai la sua formula sperimentata, anche in virtù delle caratteristiche dei giocatori a disposizione, è con i tre dietro e i due laterali che attaccano. Io sono dell’idea che in Serie A si può variare modulo senza avere ripercussioni preoccupanti. In Serie A c’è una qualità di calciatori molto alta e in più ci sono anche giocatori più duttili che possono ricoprire più posizioni. Da tre a quattro non cambia molto, anzi forse con un uomo in più rafforzi la difesa. Però ci sono allenatori che non cambiano idea di gioco neanche se gli punti una pistola alla tempia e Inzaghi è uno di questi».