Graziani: «Inzaghi bravo, ma all’Inter manca una cosa che aveva Conte»

Graziani, pur elogiando il lavoro di Inzaghi, ritiene che all’Inter di oggi manchi una caratteristica che era ben presente invece con Conte nelle scorse due stagioni. Ecco il pensiero dell’attaccante, ospite della trasmissione Tiki Taka su Italia 1.

LA DIFFERENZA – Per Francesco Graziani c’è una mancanza nell’Inter di oggi: «A questa squadra sono cambiati un po’ di elementi, ma si vede lontano un miglio che manca quella cattiveria calcistica che c’era con Antonio Conte. Sono due caratteri diversi lui e Simone Inzaghi. Questa squadra ha perso un po’ di furore agonistico, a parte i due andati via gli altri non hanno quella cattiveria calcistica che avevano con Conte. Ma Inzaghi è bravo».