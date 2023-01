Graziani: «Inter, vittoria meritata ma solito problema! Skriniar? Almeno…»

L’Inter ha vinto contro la Cremonese 1-2 allo Zini riscattando la pesante sconfitta contro l’Empoli. Ne ha parlato Graziani, che poi si è anche soffermato sulla vicenda Skriniar

POST CREMONESE − A commentare la vittoria dei nerazzurri a Cremona, Ciccio Graziani su Sport Mediaset XXL: «Inzaghi parla di problema di rotazione, ma ieri ha fatto turnover, aveva quasi tutti. Ha schierato giocatori bravi, se poi le condizioni atletiche sono deficitarie è problema loro. L’Inter ha vinto con merito, però non dà mai la sicurezza di avere in mano la partita. Anche ieri ha avuto difficoltà a chiudere la partita e non l’ha fatto. Okereke? Gol meraviglioso, ma ci deve essere Calhanoglu lì. Skriniar? Deve essere professionale. Bisognava farlo firmare almeno due anni fa se lo ritenevi un giocatore prezioso. Lautaro Martinez oggi vale 70 milioni di euro».