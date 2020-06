Graziani: “Se l’Inter vince oggi può accadere di tutto. Un condizionamento”

L’Inter stasera ha la grande opportunità di accorciare sulle due di testa, battendo la Sampdoria nel recupero di Serie A. Per Francesco Graziani, ospite di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha segnalato come la squadra di Conte dovrà però superare un problema oggettivo.

VINCERE E SPERARE – Francesco Graziani non ritiene che servano acquisti, bensì vittorie: «Io credo che l’Inter sia a posto così. Ha iniziato un nuovo ciclo con un nuovo allenatore, io credo che nei prossimi anni l’Inter sarà molto competitiva sia in Italia sia in Europa. Adesso è in un momento di difficoltà, con tantissimi infortunati in mezzo al campo: mancavano già Matias Vecino e Stefano Sensi, adesso si è fermato anche Marcelo Brozovic. Pensare di giocare ogni tre-quattro giorni con una rosa un po’ ristretta potrebbe essere condizionante e penalizzante per l’Inter. Stasera vediamo come dovesse andare il recupero: se dovesse vincere mancano dodici giornate e nel calcio non lo sappiamo, può succedere di tutto».