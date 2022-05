Graziani: «Inter, con l’Udinese non facile ma la loro libertà è da sfruttare!»

Ciccio Graziani, dagli studi di Sport Mediaset XXL, ha presentato la gara tra Udinese e Inter. Friulani che giocheranno con maggior liberà vista la posizione in classifica. Ma per l’ex giocatore può essere un vantaggio

DUELLO − Graziani sul confronto di calendario tra le due milanesi: «Pesano molto i 2 punti di vantaggio perché può permettersi un pari il Milan, l’Inter è obbligata a vincerle tutte. E’ un bel vantaggio perché mancano 4 partite ma occhio perché ogni domenica tutto cambia. Ma il destino è nelle mani del Milan. In questo momento il Milan sta benissimo mentre la Fiorentina arriva da due KO consecutivi. Può essere un vantaggio per il Milan. Inter? Affrontare l’Udinese adesso è più difficile che affrontarla qualche mese fa. Ma l’Inter ha il dovere di provarci. Anche l’Inter come il Milan giocherà in un campo difficile come Cagliari alla penultima. A questo punto l’Inter ha una potenzialità maggiore perché l’Udinese gioca libera e può dare spazio per giocare. Tra le due squadre però l’Inter sulla carta giocherà contro squadre meno dotate tecnicamente. Dzeko-Correa? A volte cambiare spesso come fa Inzaghi è esagerato. Lautaro Martinez non è mai tranquillo quando va in campo. Io punterei su Dzeko e Lautaro Martinez».