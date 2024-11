Graziani: «Inter, tre rivali certe per lo scudetto. Attenzione al Milan!»

Ciccio Graziani ha espresso il suo punto di vista in merito alla situazione attuale relativa alla corsa scudetto, sottolineando come l’Inter debba vedersi anche da un possibile ritorno del Milan.

IL PUNTO – L’Inter si trova momentaneamente al secondo posto in classifica, a 1 lunghezza di distanza dal Napoli di Antonio Conte. La corsa scudetto è più viva che mai, con Atalanta, Fiorentina e Lazio a pari merito con i nerazzurri e la Juventus a un solo punto di distanza dal quartetto che segue i partenopei. La situazione che si è venuta a creare, dopo 12 giornate, testimonia un livello molto alto raggiunto dal campionato italiano, con un’incertezza riguardo il modo in cui si evolveranno la lotta per il successo finale e quella per l’accesso alla prossima Champions League.

Graziani e le favorite per lo scudetto: Inter e non solo

IL RAGIONAMENTO – L’ex calciatore Ciccio Graziani è intervenuto a Radio TV Serie A proprio sul tema del confronto in vertice alla classifica tra sei squadre, senza escludere il ritorno di una big. Questo il suo commento: «Vedo l’Inter, l’Atalanta, la Juventus e il Napoli come favorite. Penso che la Lazio e la Fiorentina possano perdere terreno nel corso del tempo, potendo competere per l’accesso alla Champions League. Poi, non escludo il possibile ritorno al vertice del Milan, considerando la squadra che si ritrova».