Graziani: «Inter squadra da battere, ha solo una concorrente! Carboni? Giusto»

Graziani trova pochi avversari per l’Inter, in vista della stagione che inizierà fra tredici giorni con l’avvio della Serie A. L’ex attaccante, intervenuto a Radio Sportiva, dà anche la sua sul passaggio di Carboni al Marsiglia.

LE CARTE AL CAMPIONATO – Fra due settimane, a quest’ora, avremo già vissuto la prima metà della giornata inaugurale di Serie A. Campionato che Francesco Graziani vede partire con una squadra davanti a tutte: «L’Inter è più competitiva dell’anno scorso, almeno sulla carta. Assolutamente sì. Adesso qualche altra operazione in entrata per migliorare il valore della rosa lo faranno. Ho letto di Ricardo Rodriguez (che sta ormai per firmare con il Real Betis, ndr), però se ha la stessa fame con i nuovi acquisti potenzialmente competitivi l’Inter non sarà solo la squadra da battere, ma sarà difficile toglierle lo scudetto. In questo momento l’unica che si sta avvicinando è il Milan, perché sta facendo delle belle operazioni di mercato e ne concluderà altre nei prossimi giorni. Poi vediamo il Napoli e la Juventus quando concluderanno la loro campagna acquisti, ma la Juventus la vedo un po’ indietro. Il Milan invece mi sembra la prima concorrente dell’Inter in questo momento».

Graziani promuove il passaggio di Carboni dall’Inter al Marsiglia

ESPERIENZA DA FARE – Sull’ormai imminente trasferimento di Valentin Carboni al Marsiglia, Graziani ritiene che sia la scelta giusta: «Perché lascia l’Inter? Semplice. Avendo già Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi cosa vuoi puntarci? Carboni se lo tieni lì non gioca mai, si allena e basta perdendo il ritmo. Invece bisogna mandarla a giocare questa gente qui, con la possibilità poi di riprendere il ragazzo con il controriscatto. Albert Gudmundsson è un giocatore che mi è sempre piaciuto, ha delle qualità enormi. Però, rispetto alle voci sulla Fiorentina, non ha le caratteristiche ideali per poter sostituire Nico Gonzalez».