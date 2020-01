Graziani: “Inter, sceglierei Eriksen e non Vidal! Ecco...

Graziani: “Inter, sceglierei Eriksen e non Vidal! Ecco il motivo”

L’Inter ha messo Eriksen e Vidal ai primi posti della lista per il centrocampo. Graziani, intervenuto nel corso di “Maracanà” su “TMW Radio”, si è espresso sulla scelta da fare tra il danese e il cileno

LA SCELTA – Ciccio Graziani non ha dubbi sul rinforzo giusto per il centrocampo nerazzurro di Antonio Conte: «Io per l’Inter sceglierei Christian Eriksen piuttosto che Arturo Vidal. Il danese è più reattivo, fa bene fase offensiva e difensiva».