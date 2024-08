Graziani: «Inter, risultato bugiardo! Da ieri una nota lieta»

Graziani non è troppo convinto dal 2-2 maturato ieri in Genoa-Inter, a prescindere dagli errori che hanno indirizzato il risultato. L’ex attaccante, nel corso della trasmissione di questo pomeriggio Sport Mediaset XXL su Italia 1, dà il suo giudizio sulla partita.

PROVA MIGLIORABILE – Genoa-Inter è finita 2-2 e sull’epilogo pesano in maniera indelebile gli orrori di Yann Sommer e Yann Bisseck. Secondo Francesco Graziani i campioni in carica avrebbero dovuto portare a casa i tre punti: «Il risultato diciamo che è un po’ bugiardo. L’Inter avrebbe meritato di vincere quella partita: troppi errori, troppe disattenzioni. Però devo dire che anche il Genoa ci ha messo del suo: passione, sacrificio e alla fine è stata anche premiata. Cos’è mancato nell’Inter? Secondo me l’attenzione e la concentrazione».

Graziani guarda gli errori fatti dall’Inter contro il Genoa

SCELTE SBAGLIATE – Graziani entra nel vivo dell’analisi dei due regali di ieri al Ferraris: «Nel primo gol Sommer lì deve anticipare la giocata e buttare la palla in calcio d’angolo, risolvendo un problema serio. Poi, sulla seconda opportunità, al 92′ Bisseck deve stare un pochino più attento perché poi con quella disattenzione ha vanificato una vittoria importante per l’Inter, che sul campo peraltro l’aveva secondo me anche meritata. Voglio fare i complimenti al Genoa perché ha giocato con passione e con spirito di sacrificio, con entusiasmo: si sapeva che era una partita difficile, però alla fine ha portato a casa un risultato importante. La nota più bella dell’Inter secondo me è Marcus Thuram, che ieri ha giganteggiato in questa partita».