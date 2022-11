Graziani: «Inter, rinnovo Inzaghi errore madornale! Con Spalletti…»

Ciccio Graziani, ha parlato a proposito di Simone Inzaghi e del momento dell’Inter, in difficoltà dopo la sconfitta contro la Juventus. Queste le sue parole sulle frequenze di Radio Sportiva

ERRORE – Queste le parole di Ciccio Graziani: «Io non lo so se Inzaghi debba essere esonerato o no. Io credo di no, quando si ha fiducia. L’Inter è recidiva, perché lo ha fatto anche con Spalletti. Gli avevano rinnovato il contratto e poi lo hanno esonerato. Sono errori madornali, anche quello di avergli rinnovato il contratto due mesi fa, vedete come va la stagione, in quel caso potete considerare di cambiarlo. Inter moscia? Non lo so, alcuni giocatori non lo sono. Ma la squadra ha difficoltà a fare risultato, l’anno scorso era più competitiva. Ma anche quest’anno lo è, lo ha dimostrato in Champions League. Ma in campionato ci sono troppi alti e bassi, per una squadra che ha l’ambizione di vincere 5 sconfitte sono troppe. Ci sono annate in cui tutto va bene, altre in cui tutte va male. Gli infortuni di Lukaku e Brozovic, due giocatori cardine, non hanno aiutato. Inevitabilmente la squadra ne risente».