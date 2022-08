Graziani: «Se l’Inter rimane così sarà la squadra da battere! Poi il Milan»

Ciccio Graziani ha ragionato sulla squadra favorita ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A. L’Inter su tutte ma ad una sola condizione. A detta sua, però il Milan è lì

SQUADRA DA BATTERE − L’Inter al momento non sta cedendo nessun big. Secondo Graziani, così i nerazzurri sono i favoriti in campionato: «Nessun sacrificio pesante? Sono in grado di sopperire anche ad una difficoltà di bilancio. Se in casa l’Inter l’asse rimane questo è la squadra da battere. Ovviamente non devono vendere Milan Skriniar. Però vedo i nerazzurri come la squadra favorita per il campionato. Metto comunque anche il Milan per il gioco e la quadratura della squadra di Stefano Pioli». Il campione del Mondo ’82 ha parlato in collegamento su Radio Sportiva.