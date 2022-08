Graziani: «L’Inter se rimane così è la favorita! Napoli non da Scudetto»

Ciccio Graziani, ospite negli studi di Pressing, si è espresso sulla corsa Scudetto. Inter favorita, secondo l’ex giocatore. Una considerazione anche sul Napoli

FAVORITA − Graziani dice la sua sulle squadre al vertice: «Credo che Inter, Milan e Juventus siano superiori al Napoli. Gli azzurri se la possono giocare con Roma e Lazio. L’anno scorso avevo detto Inter, Milan e Napoli. Quest’anno metto il Napoli a lottare per il quarto posto. Arretramento dovuto alla partenza di tanti giocatori importanti, non la metto tra le squadre che possono giocarsi lo Scudetto. Se l’Inter non cambia e rimane così come comprando solo un sostituto di Ranocchia ad oggi rimane la squadra favorita».