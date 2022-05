Graziani: «Inter, quanti rimpianti! Discorso Scudetto chiuso? Mai dire mai»

Ciccio Graziani, ospite negli studi di Tiki Taka, ritiene che l’Inter debba mangiarsi le mani per i rimpianti in chiave Scudetto. Nonostante ciò, corsa non ancora chiusa

CHIUSO NO, RIMPIANTI SI− Il pensiero di Graziani sulla corsa Scudetto e sulla stagione dei nerazzurri: «Discorso Scudetto chiuso? Nel calcio mai dire mai, le percentuali che lo possa vincere il Milan sono molto alte. Ma non è la prima volta che una squadra può perdere lo Scudetto all’ultima giornata. L’Inter? Il rimpianto lo deve avere, perché sette punti su 21 a disposizione sono stati troppo pochi. Ha avuto un momento terribile tra gennaio e febbraio per il calendario complicato e la partita di Bologna porterà via tanti rimpianti».