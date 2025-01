Graziani: «L’Inter punta a tutto. Nel derby voglia di rivincita»

Ciccio Graziani, ex attaccante e ora opinionista, in collegamento su Radio Sportiva, ha parlato del percorso dell’Inter tra Serie A e Champions League.

SOGNI – Ciccio Graziani, intervenuto a “Microfono Aperto” su radio Sportiva, ha parlato del percorso dell’Inter di Simone Inzaghi e dei sogni del club nerazzurro dopo un percorso netto in Champions League. Questo il pensiero dell’ex attaccante del Torino: «Champions? L’hanno giocata due anni fa, quindi perché non pensare che possano riprovarci in finale? Però poi c’è la Serie A, la Coppa Italia, e l’Inter si ritrova con una maggiore freschezza. Ieri hanno dato una prova di concretezza, con grande volontà di centrare gli obiettivi. Lautaro Martínez? Se qualcuno si preoccupa di Lautaro Martinez e se segna o no, avrebbe dovuto rivolgersi a un medico. È responsabile, ma un mese o due di appannamento ci sta. Poi ritrovi il feeling e torni a segnare. Se uno è forte, come lo è Lautaro Martínez, non potrà mai finire la stagione con sette gol segnati, ma non ero preoccupato, così come non lo era affatto l’Inter. Derby? Sicuramente avranno tanta voglia di rivincita, i risultati stanno ridando certezze. In questo momento, l’Inter ha la consapevolezza di poter giocare questa partita con serenità. Ma Frattesi dove vuole andare? Meglio stare lì, piuttosto che andare da un’altra parte. Con tutto il rispetto, è meglio giocare poco lì che andare altrove».