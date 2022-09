Graziani: «Inter problemi seri! Sul terzo gol Milan, Bastoni e de Vrij al bar»

Ciccio Graziani, dagli studi di Sport Mediaset XXL, si è scagliato contro la difesa dell’Inter. Tra i principali imputati Bastoni e de Vrij completamente assenti sul terzo gol del Milan

SERI PROBLEMI − Graziani severo nei confronti della difesa dell’Inter: «L’Inter aveva dato l’impressione anche di poterla pareggiare ma nel calcio contano episodi e risultati. Ci sono seri problemi in difesa, prima era roccaforte ora non lo è più. Bastoni e de Vrij stavano al bar sul terzo gol del Milan di Leao. De Vrij non lo vede dietro dove Giroud ma Bastoni dietro deve andare ad accorciare immediatamente. Se stai a 3 metri e lo guardi… Non era la partita di Correa, io pensavo che lo togliesse dopo la fine del primo tempo. Dzeko è entrato arrabbiato e con i cambi la partita è cambiata».