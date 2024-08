Graziani: «Inter poco mercato? No, c’è un motivo! Arnautovic peso»

Alcuni tifosi dell’Inter si stanno lamentando, se mai ce ne fosse bisogno, per un presunto immobilismo sul mercato a quindici giorni dalla fine. Questione non reale, visto che gli acquisti sono arrivati con largo anticipo, e che Graziani sottolinea questo pomeriggio durante Microfono Aperto su Radio Sportiva.

I NUOVI – Mehdi Taremi in attacco, Piotr Zielinski a centrocampo, Josep Martinez come secondo portiere. Più i giovani Alex Pérez e Luka Topalovic. E si spera anche un attaccante. Sono gli acquisti dell’Inter a oggi, giovedì 15 agosto, due giorni prima dell’esordio in Serie A e quindici prima della fine della sessione estiva. Per alcuni tifosi però non basta, nonostante si stia parlando della squadra che ha stravinto lo scorso campionato e che non ha perso nessuno dei titolari. Per Francesco Graziani, il mercato dell’Inter è più che positivo nonostante una mancanza da completare entro il 30 agosto. Ecco come si è espresso l’ex attaccante e allenatore sulle mosse in entrata e in uscita.

L’Inter può rifinire sul mercato: le idee di Graziani per gli ultimi giorni

LE SCELTE DA FARE – Sul mercato Graziani ha tante certezze: «Quando parliamo dell’Inter bisogna accostare a Giuseppe Marotta anche il nome di Piero Ausilio. Lui e Marotta sono una grande coppia. L’Inter ha bisogno di fare pochi movimenti, perché oltretutto si era già tutelata prendendo a parametro zero sia Taremi sia Zielinski. Deve fare ancora qualche operazione inentrata ma è poca roba, perché è la più completa di tutti. Deve solo sistemare qualcosa e magari togliere qualcuno, vedi Marko Arnautovic che pesa tanto a livello di ingaggio. L’Inter è la squadra che, presentandosi come l’anno scorso, era già competitiva. Ha poco da fare: per questo la stagione sarà molto positiva, perché non c’è grande necessità di fare movimenti. La squadra dell’Inter è già forte».