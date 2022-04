Graziani: «Inter più forte, detto da tempo. Ma difesa della Roma dov’era?»

L’Inter vince 3-1 contro la Roma e ora attende i risultati di Napoli e Milan per la corsa scudetto. Intanto, intervenuto a SportMediaset XXL, ha analizzato la partita di ieri e il momento dei nerazzurri Ciccio Graziani.

FORZA – L’Inter ha dominato la Roma 3-1 e si è riportata al primo posto in attesa di Milan e Roma. Ecco l’analisi di Ciccio Graziani. «Che l’Inter era la più forte di tutta l’avevamo già detto a inizio stagione. Dopo quel brutto periodo di calo fisico, mentale, adesso è tornata l’Inter. Dopo 7 punti su 21 disponibili è tornata sotto tutti gli aspetti. Il primo gol è straordinario, sul secondo c’è una responsabilità anche della difesa perché non puoi lasciare Brozovic fare quelle cose. Brozovic è bravissimo, ma la difesa non può comportarsi così. Il primo gol è invece un’azione meravigliosa, ma di tre centrali non ce n’era uno, ha rincorso Zalewski ma i centrali della Roma dov’erano? A prendersi un caffè? L’Inter è brava anche su questo. Contro la Roma è stato dimostrato uno strapotere che è valsa la vittoria. Anche sul gol di Lautaro Martinez, dov’era la difesa? Però la Roma è uscita dal campo a testa alta. Le partite però vanno giocate, occhio a pensare che siano già vinte. Sozza? Quante polemiche, cominciamo ad avere più fiducia nel prossimo. L’ha detto anche Mourinho, partita straordinaria. Cari amici malpensanti, vi meritate una doccia fredda».