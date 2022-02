Graziani: «Inter, più fiducia a Lautaro Martinez! Sa già di uscire. Brozovic…»

Graziani avvisa l’Inter sul vero pericolo nella lotta scudetto. L’ex attaccante italiano, nel corso di “Sport Mediaset XXL” su Italia 1, invita l’ambiente nerazzurro a rimettere Lautaro Martinez al centro del proprio progetto tecnico, che al momento prescinde quasi esclusivamente da Brozovic

ATTENZIONE AL NAPOLI – Per Francesco “Ciccio” Graziani questo weekend può cambiare tutte le gerarchie in vetta alla classifica di Serie A: «Non dimentichiamo mai il Napoli! Quello lì davanti è un bel gruppo. Chiaro che l’Inter ora debba rispondere. Soprattutto dopo questo scellerato pareggio del Milan, dando però grandi meriti alla Salernitana. Il Milan è andato a Salerno per fare una passeggiata… Inter-Sassuolo è una verifica importante. Per vedere come si comporta questa squadra senza il regista basso, Marcelo Brozovic. C’è Nicolò Barella al suo posto con Alexis Sanchez davanti, vediamo. Io lascerei Edin Dzeko in coppia con Lautaro Martinez, che merita di avere più fiducia addosso. Perché nella ripresa rientra in campo sapendo che verrà sostituito a breve! Se l’Inter fa la partita, non c’è scampo. Ma attenzione al Sassuolo, che gioca bene: è una squadraccia da giocarci contro! Sono bravi. Sarà una bella partita, ma l’Inter è chiamata al risultato pieno. Se non lo facesse, vanificherebbe tanto di questa stagione. E vincendo giocherebbe il recupero di Bologna con maggiore serenità…».

GUAI A PERDERE BROZOVIC – Interpellato sulle ultime novità di mercato che riguardano i due croati (vedi articolo), Graziani non ha dubbi su chi trattenere a tutti i costi: «Tengo Brozovic! A sinistra c’è Robin Gosens, eventualmente. In mezzo non c’è nessuno per sostituire Brozovic. Anche se Ivan Perisic è un giocatore importantissimo». Questo il pensiero di Graziani, assolutamente convinto del fatto che l’Inter sia Brozovic-dipendente.