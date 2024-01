Graziani: «Inter piccola flessione ma ci sta. Una caratteristica»

L’Inter nelle ultime partite non ha fornito delle prestazioni sopra la media, in particolare ieri e contro il Genoa. Graziani prova a capire perché, in un intervento a Microfono Aperto su Radio Sportiva.

PICCOLO CALO – Francesco Graziani entra sulle questioni tecniche, più che su quelle arbitrali: «L’Inter è in un momento di una piccola flessione. Non è più veloce e rapida come prima, ma è fisiologico: siamo a metà percorso, può essere che l’Inter in alcuni uomini importanti abbia un po’ di stanchezza. Anche i terreni pesanti, ieri quello di San Siro potrebbe non aver aiutato la squadra a esprimere il suo calcio: era un po’ penalizzante per chi vuole esprimere calcio. Però ci può stare, non c’è niente di strano: nel calcio è sempre capitato che fra dicembre e i primi di febbraio alcune squadre abbiano dei momenti di flessione. Ecco perché magari succede che, alla fine di questo ciclo della prima parte di stagione, molti allenatori facciano una mini-preparazione. L’episodio arbitrale? Io non ci vedo malafede, non può esserci malafede. Adesso i nostri arbitri hanno una professionalità molto alta, però c’è il non errore e la non capacità a gestire certe situazioni. Io penso che Gianluca Rocchi sia molto arrabbiato, perché si doveva intervenire e non è stato fatto».