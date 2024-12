Graziani: «Inter mi è piaciuta tantissimo. Buchanan? Seguite Inzaghi!»

Ciccio Graziani si è pronunciato sulla sfida vinta con merito dall’Inter contro il Parma in campionato. Poi un giudizio su Tajon Buchanan.

IL RAGIONAMENTO – Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Sportiva sul match vinto dall’Inter contro il Parma e su Tajon Buchanan: «L’Inter non mi è per niente dispiaciuta contro il Parma. Anzi, mi è piaciuta tantissimo. Per me i nerazzurri hanno giocato benissimo contro i crociati. Buchanan gioca poco, ci sono calciatori molto più attenzionabili rispetto a lui. Si tratta di un’alternativa, per cui è normale che giochi meno degli altri. Se Inzaghi lo fa giocare a sinistra ci dovrà essere una ragione, dato che lui è un professionista serio che lo vede tutti i giorni in allenamento. Avrà le sue motivazioni, non posso pensare che sia così stupido da non valutare nella maniera corretta la posizione in cui schierarlo».