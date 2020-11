Graziani: “Inter, oggi esame importante. Conte dovrebbe cambiare…”

Francesco Graziani

Ciccio Graziani, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL”, ha parlato dell’Inter che tra un’ora scenderà in campo contro l’Atalanta

I PROBLEMI DEI NERAZZURRI – Graziani parla dei problemi che sta avendo l’Inter con l’inserimento dei nuovi acquisti che non stanno rendendo come ci si aspettava da loro: «Siamo alla settima di campionato e bisogna dare tempo ai nuovi per inserirsi al meglio. Il problema serio è il reparto difensivo. Molto probabilmente Conte deve trovare una quadra diversa, deve tornare a giocare a 4 dietro. Non va bene prendere troppi gol per una squadra che punta ai traguardi dell’Inter. Stanno dando tanta fiducia a Vidal, ma il rendimento è sotto la media. Io non sono dentro le cose dell’Inter, ma da Vidal ci si deve aspettare qualcosa di più, il migliore in campo è sempre Barella».

COSA E’ CAMBIATO – Graziani parla di cosa è cambiato da qualche mese fa quando l’Inter vinse agevolmente sul campo dell’Atalanta: «Credo sia cambiato l’aspetto psicologico. Ora la squadra va in campo con qualche difficoltà. Poi c’è l’aspetto fisico. A volte l’Inter dimostra qualche difficoltà fisica, alterna momenti belli a momenti di difficoltà. Credo che siano questi due elementi a pesare sul rendimento. Oggi è fondamentale per capire il percorso successivo, è un esame importante per entrambe le squadre».