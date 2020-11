Graziani: “L’Inter non può avere questo score difensivo! Doveva approfittare”

Condividi questo articolo

Francesco Graziani

Per Graziani l’Inter ha un grosso problema in difesa, e non può essere altrimenti visti tutti i gol subiti. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante, intervenuto in collegamento durante “Tiki Taka” su Italia 1.

SENZA RETROGUARDIA – Per Francesco Graziani l’Inter è indifendibile: «Giustificabile? No. Non si può difendere, perché una squadra che in sette partite prende undici gol, anche se hanno avuto dei problemi seri dietro con Alessandro Bastoni e Milan Skriniar con il COVID-19, però non può avere uno score difensivo di quella portata se vuole arrivare a certi traguardi. L’Inter, secondo me, in questo momento è al di sotto di tutte le aspettative: non può essere settima in classifica in questo tipo di campionato, approfittando anche di alcuni club che stanno rendendo molto meno».