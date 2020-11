Graziani: “Inter non può prendere tutti questi gol! Conte potrebbe…”

Condividi questo articolo

Francesco Graziani

Ciccio Graziani ha parlato dell’Inter di Antonio Conte a seguito della sconfitta contro il Real Madrid ieri sera in Champions League

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Ciccio Graziani sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, partendo dall’allenatore dell’Inter, Antonio Conte. «L’Inter è sfortunata, anche se prende troppi gol. Conte potrebbe giocare con la difesa a 4 anziché a 3 perché così non può andare avanti. Oggi ha 2 squadre e si è avvicinata molto al livello tecnico della Juventus o del Napoli. Fossi un tifoso interista sarei contento, l’Inter c’è e riesce a creare, ma manca sottoporta».

CALCIATORI – Graziani su alcuni giocatori nerazzurri. «L’assenza di Lukaku pesa. Hakimi? Se lo sposti un po’ più avanti diventa devastante. Inoltre c’è da capire l’incognita Eriksen: c’è o non c’è? Altrimenti è inutile tenerlo. Lautaro Martinez e Lukaku sono i 2 attaccanti più forti in Italia e in Europa. Handanovic? Sui gol di ieri o con il Parma non poteva fare nulla. E’ una grande sicurezza, non va mai in affanno anche quando imposta l’azione. Di certo l’Inter non può prendere tutti questi gol».