Graziani: «Inter non deve fare mercato di riparazione! Icardi alla Juventus…»

Graziani invita l’Inter a non fare mercato a gennaio. L’ex attaccante della Nazionale Italiana, intervenuto in collegamento con “Sport Mediaset XXL” su Italia 1, commenta anche il possibile approdo di Icardi alla Juventus

MERCATO DI RIPARAZIONE – Non utilizza giri di parole Francesco “Ciccio” Graziani per dire la sua sul possibile ritorno dell’ex capitano nerazzurro in Serie A: «Mauro Icardi ha dei numeri strepitosi in Italia. Lo abbiamo perso un po’ di vista, perché al Paris Saint-Germain non gioca con la stessa continuità. Ma io, fossi la Juventus, lo scambio con Alvaro Morata lo farei subito! Vedo la classifica dei cannonieri e vedo che Morata ha fatto 5 gol. Un altro attaccante, ad esempio Mattia Destro, ne ha fatti 8. Morata è un ottimo calciatore ma non è il classico killer d’area di rigore che davanti fa la differenza. Icardi ti fa la differenza. L’Inter sta benissimo, non credo debba fare mercato di riparazione. L’unico problema può essere rappresentato da Arturo Vidal e Alexis Sanchez, che non hanno il sorriso sulla faccia perché vogliono giocare di più. Ma se fa operazioni a gennaio, penso siano più per il futuro che per ora…». Questo il pensiero di Graziani sulle mosse di mercato delle due italiane.