Graziani: «Inter col Napoli bene nel primo tempo. Poi Madrid»

Graziani è dell’idea che l’Inter abbia pagato quanto successo mercoledì contro l’Atlético Madrid. L’ex attaccante ha dato la sua valutazione durante Il Processo di Sportiva, su Radio Sportiva.

MALE ENTRAMBE – A Francesco Graziani non ha convinto più di tanto Inter-Napoli di ieri sera: «Tutte e due non stanno bene, né dal punto di vista tecnico né psicologico. Primo tempo nettamente a favore dell’Inter, secondo ha reagito bene il Napoli e addirittura c’è stato un momento in cui pensavo potesse vincerla, se fosse entrato Victor Osimhen anche solo per un quarto d’ora. L’Inter a un certo punto è andata in difficoltà anche fisica, ha giocato un giorno dopo e aveva fatto i supplementari. Un po’ di stanchezza l’ha avvertita e si vedeva lontano un chilometro, però alla fine porta a casa un pari bello importante che fa classifica. Perdere ieri sarebbe stato un colpo molto brutto, per la classifica e il morale».