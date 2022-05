Graziani: «Inter e Milan, una sola differenza». Poi una frecciatina arbitrale

Ciccio Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha commentato la vittoria dell’Inter con l’Empoli e analizzato le differenze tra nerazzurri e rossoneri. Chiude il suo intervento con una frecciatina sugli arbitri

PRESSIONI − Graziani ritiene che il Milan debba rispondere dopo la vittoria dell’Inter con l’Empoli: «Le pressioni sono tutte sul Milan, partita difficile contro una squadra che gioca molto bene a calcio. Ma il destino è nelle proprie mani, deve fare 7 punti per diventare campione d’Italia. La pressione, per me, è sempre positiva anche se qualcuno può diventare un handicap».

DIFFERENZA − Così Graziani sul confronto offensivo tra le due milanesi: «L’Inter davanti ha più qualità, ha più attaccanti di razza, ha più gente che vede la porta. Vince i campionati chi segna di più ma anche chi prende meno gol è una valenza. La differenza tra Inter e Milan è minima. La differenza è un’altra: all’Inter concretizzano, al Milan invece sciupano parecchio».

REAZIONE − Graziani commenta la prestazione della squadra di Inzaghi. Poi tira una frecciatina: «Io l’ho vista bene l’Inter, soprattutto gli ultimi 30′ della partita. Inizialmente un po’ in difficoltà ma Empoli squadra difficile. Ma reagire non era facile, perché rispondere subito lo devi fare bene e presto. In qualche occasione, però, un pizzico di fortuna nei giudizi arbitrali gli è andata bene».