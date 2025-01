Graziani: «Inter-Milan? Derby mai scontato, ma una certezza c’è»

Graziani ha parlato del derby d’Arabia tra Inter e Milan in Supercoppa italiana. L’opinionista ribadisce due concetti alla vigilia.

DERBY IN ARRIVO – Ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, Francesco “Ciccio” Graziani ha presentato il derby di Supercoppa tra Inter e Milan, in programma domani alle ore 20 italiane. Il suo pensiero: «Nei derby non c’è mai un risultato scontato, a volte la squadra che è più in difficoltà riesce magari a superare l’esame a pieni voti. Fermo restando che l’Inter ad oggi è più forte in tutto del Milan e il Milan ha giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento della partita. Stona però un derby di Milano fuori dalle mura italiane. Conceicao ci sta mettendo tanto di suo, era arrabbiatissimo dopo il primo tempo con la Juventus, poi ha ridisegnato la squadra vincendo anche con fortuna. Ha carisma e voglia di vincere». Quello di domani sarà il secondo derby stagionale tra Inter e Milan. Il primo è avvenuto lo scorso 22 settembre e si è concluso con la vittoria dei rossoneri per 2-1. Partita che venne decisa nel finale con il colpo di testa di Matteo Gabbia. Il difensore, infatti, insaccò sorprendendo tutta la difesa dell’Inter battendo Yann Sommer. Domani l’Inter giocherà anche per vendicare quella sconfitta, l’unica in campionato dei campioni d’Italia in carica.