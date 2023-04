Graziani: «Inter, mi preoccupa la difesa! Handanovic? Onana più garanzie»

Ciccio Graziani, presente negli studi di SportMediaset, ha parlato di Juventus-Inter a pochi minuti dal calcio d’inizio della semifinale d’andata di Coppa Italia

GARANZIE – Questo il commento di Ciccio Graziani: «In mezzo al campo è messa bene l’Inter, con Brozovic, Barella e Mkhitaryan. Sugli esterni la Juventus può costruire qualcosa di più. Cuadrado e Kostic se la giocheranno faccia a faccia. Sulle fasce si possono sviluppare le tematiche del gioco. La difesa dell’Inter mi preoccupa: Bastoni, Acerbi e D’Ambrosio non so quante difficoltà possano avere a limitare la Juventus. I bianconeri hanno inanellato una serie di risultati importantissimi, giocando bene e vincendo qualche volta di corto muso. Ma per loro l’importante il risultato. Portiere Inter? Non capisco perché si debba cambiare. Ci deve essere un titolare ed un’alternativa. In un match come questo io metto i titolari. Se gioca Onana vuol dire che da più garanzie di Handanovic. L’alternanza dei portieri in coppa non l’ho mai capita».