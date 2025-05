Graziani: «Inter meglio del Psg in 3 cose, una logica per fargli male»

Graziani si concentra sulla finale di Champions League tra Psg e Inter. L’ex attaccante prova ad analizzare le situazioni in cui la Beneamata potrà far del male ai parigini.

SCUDETTO MERITATO PER GLI AZZURRI – Francesco “Ciccio” Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, parla dell’ultima ultima lotta scudetto, che ha decretato la vittoria partenopea. Questo il suo commento: «Per me l’ha vinto il Napoli, che poi l’Inter possa avere dei rimpianti questo sì, ma se dopo 38 giornate c’è una squadra che arriva davanti a tutti, vuol dire che ha meritato. Il periodo più brutto è stato quello di aprile, le sconfitte contro Bologna, Roma e il pari con il Parma, sono stati passaggi dove l’Inter è andata in grandissima difficoltà e il Napoli ne ha approfittato».

FINALE DI CHAMPIONS IL 31 MAGGIO – Sempre Graziani poi sulla storica finale di Monaco di Baviera, dove la Beneamata affronterà il Psg di Luis Enrique: «In Champions League si parte alla pari, noi come Inter siamo più forti come idea di gioco, carattere e personalità. Loro davanti hanno tanto estro e fantasia. L’unica speranza è che il Psg come il Barcellona concede tanto in fase difensiva e questa potrebbe essere la logica per fargli del male».