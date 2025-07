Graziani: «Inter, Lookman completa l’attacco. Percassi? Grande rispetto»

L’Inter ha alzato la propria offerta nei confronti dell’Atalanta per Ademola Lookman. Francesco Graziani ha una propria idea in merito alla trattativa e alla risposta di Luca Percassi ai nerazzurri.

RISPETTO – L’Inter, secondo Francesco Graziani intervistato a RadioSpartiva, è rispettata dalla società dei Percassi: «L’Atalanta con il proprio amministratore delegato Luca Percassi ha avuto rispetto nei confronti dell’Inter. Mi sembra anche che ci sia rispetto nei confronti dei pensieri di Lookman. Aveva già manifestato le proprie intenzioni, con quel litigio con Gasperini, di voler andare via. C’è gia stato un affondo del PSG l’estate scorsa dove Lookman è stato convinto a rimanere facendogli anche qualche promessa. Adesso il giocatore avendo un accordo con la società Atalanta e con l’Inter giustamente non vuole farsi sfuggire questa opportunità. L’Inter se soddisferà l’Atalanta acquisterà Lookman e i bergamaschi dovranno trovare un sostituto. Loro sono bravissimi nel trovare giovani talenti. Nonostante si siano privati quasi sempre di giocatori forti sono riusciti sempre a rimpiazzarli e a rimanere competitivi».

L’Inter ha un reparto offensivo completo se arrivasse anche Lookman

REPARTO COMPLETO – L’Inter, secondo l’ex calciatore, è molto forte, se dovesse arrivare anche Ademola Lookman, l’attacco dell’Inter sarebbe completo: «L’Inter in avanti se dovesse arrivare Lookman è al completo e competitivo. Un giocatore come Vlahović al momento è inutile nell’Inter. Potrebbe fare più comodo ad un Milan in questo momento. Con Lautaro Martinez, Bonny, Thuram e forse Lookman farebbe fatica Pio Esposito a trovare spazio. Il nigeriano sarebbe un valore aggiunto. Può giocare sotto punta, esterno, varia molto nella fase d’attacco. In avanti l’Inter ha un reparto offensivo forte».