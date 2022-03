Graziani: «Inter, a Liverpool bisogna provarci! Non condivido Pioli»

Nonostante la difficoltà data dallo 0-2 dell’andata per Graziani non è ancora chiusa la pratica in vista di Liverpool-Inter. Ospite di Tiki Taka su Italia 1, l’ex attaccante critica poi Pioli per aver dato i nerazzurri favoriti (vedi articolo).

LA CRITICA – Francesco Graziani va contro l’allenatore del Milan: «Non condivido Stefano Pioli che dice, in una conferenza stampa, che l’Inter è quella che è più forte e che ha più chances per vincere lo scudetto. Ma sono parole da dirsi queste qui? I calciatori poi dopo davvero pensano questa cosa».

DI COPPA – Graziani prova a ipotizzare che partita avrà l’Inter stasera ad Anfield: «Il Liverpool è forte del risultato dell’andata, in quel campo lì devi giocare la partita perfetta. Loro quattro-cinque occasioni nel loro stadio le creano sempre: sono forti, però bisogna provarci».