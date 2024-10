Graziani: «Inter-Juventus, Inzaghi ha una fortuna dalla sua! Un consiglio a Guida»

L’atteso giorno di Inter-Juventus è finalmente arrivato. Francesco Graziani esprime il proprio pare sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi e Thiago Motta. Poi un consiglio anche all’arbitro Marco Guida.

ALTERNATIVE – Francesco Graziani, ospite dell’edizione odierna di SportMediaset, commenta una precisa scelta di Simone Inzaghi per Inter-Juventus: «Piotr Zielinski in regia? La scelta di Simone Inzaghi mi convince perché i suoi sono tutti giocatori funzionali a quel tipo di gioco. Se non sta bene Kristjan Asllani, che era il sostituto ideale di Hakan Calhanoglu, ecco che può giocare anche Zielinski, senza alcun problema. Potrebbe mettere anche Nicolò Barella ma non credo possa rendere di più in quel ruolo rispetto a quando gioca da mezz’ala. L’Inter ha la fortuna di avere due squadre e delle alternative importantissime in ogni ruolo. Alla fine anche se mancano dei calciatori, come mancano anche alla Juventus, tutti hanno dei calciatori molto bravi».

Inter-Juventus, il punto di vista di Ciccio Graziani

– Francesco Graziani, poi, passa in rassegna una scelta di Thiago Motta a poche ore da Inter-Juventus: «Kenan Yildiz in panchina? Ci può stare anche perché così il ragazzo rifiata un po’. Penso che non gli possa far male anche se andando in panchina in questo momento significa che non è al top. C’è qualcuno, in questo caso Conceicao, che può rende molto più di lui. Un consiglio a Guida per Inter-Juventus di stasera? Di stare sereno e di pensare che non deve sbagliare per incidere poi magari sulla partita e sul risultato. Oggi c’è la tecnologia, oggi la situazione del passato con tanti errori non la rivivremo più. Guida deve stare sereno e tranquillo. Come dico sempre, l’arbitro in assoluto più bravo è quello che sbaglia di meno. Non possiamo pensare che un arbitro non si possa permettere di sbagliare in qualcosa. Bisogna aiutarli». Graziani conclude con un parere all’arbitro di Inter-Juventus, una delle sfide più delicate della Serie A.