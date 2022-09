Graziani: «Inter, Inzaghi deve assolutamente migliorare un reparto»

L’Inter quest’anno concede troppi gol ed è per questo motivo che Simone Inzaghi a detta sua deve migliorare in difesa. Ne parla Ciccio Graziani dagli studi di Sportmediaset.

REPARTO DA MIGLIORARE – Secondo Ciccio Graziani, i nerazzurri quest’anno soffrono in particolare in un reparto: «Per l’Inter non sarà una partita facile anche se giocherà a San Siro. Deve migliorare assolutamente la fase difensiva, l’anno scorso era un muro per tutte le squadre. Quest’anno la fase difensiva lascia a desiderare, i giocatori sono quasi sempre nella posizione sbagliata. Inzaghi dovrà migliorare quel reparto perché la squadra prende troppi gol».