Graziani: «L’Inter ha gioco di squadra. Ma il Milan può romperle le scatole»

Graziani vede un duello fra Inter e Milan per vincere la Serie A. Da Tiki Taka su Italia 1 l’ex attaccante indica i nerazzurri come la squadra migliore, con i rossoneri a ruota.

DERBY PER IL TITOLO – Francesco Graziani valuta il duo in testa alla classifica di Serie A: «L’Inter gioca bene, è compatta, ha un gioco di squadra che non aveva. L’anno scorso verticalizzava molto di più, si appoggiava molto più sui singoli. Questa è una squadra che gioca meglio, lo sapevamo ma è la più forte di questo campionato e la più continua. Concede poco e quando c’è da vincere vince. Chi vuole vincere questo campionato deve assolutamente valutare ciò che sta facendo questa squadra: credo che il Milan stia seguendo questa linea, fra qualche alto e basso, è quella che può rompere di più le scatole».