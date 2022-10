Graziani: «Inter guarita ma cos’è successo alla difesa! Dimarco? Valeri…»

Ciccio Graziani, su Sport Mediaset XXL, si è espresso sulla vittoria dell’Inter contro la Fiorentina. L’ex giocatore però condanna la difesa nerazzurra. Poi le sue considerazioni sul mancato rosso a Dimarco

DIFESA PRIORITÀ − Le parole di Graziani dopo il successo dell’Inter a Firenze: «Ho visto di positivo una squadra che non si è mai arresa, ha avuto una grande reazione con la voglia di riprendersi quanto subito. I 17 gol sono un dato inconfutabile. Quello che sta succedendo alla difesa dell’Inter è strano e inimmaginabile. La priorità è la fase difensiva, sia in Europa che in Italia non ti puoi permettere queste cose. La difesa nerazzurra è quella dello scorso anno con l’aggiunta di Acerbi, non capisco cosa sia successo. Ottima prestazione della Fiorentina che ha avuto però anche dei suoi demeriti».

EPISODI − Poi Graziani si concentra sulla moviola: «Quarto gol? Prendono tutte e due posizione, Dzeko fa un po’ di fallo perché poi lo sposta ma perché Milenkovic al 95′ è a centrocampo. Rosso Dimarco? L’aggravante è perché l’arbitro e il Var non l’abbiano richiamato al monitori. Gioco violento perché hai messo nelle difficoltà un giocatore, se lo prende lo rovina. Era espulsione. Valeri si è focalizzato in toto se fosse rigore o meno».