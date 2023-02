Graziani: «Inter fortunata con l’Udinese, gioca sui singoli e non da squadra»

L’Inter ieri ha vinto contro l’Udinese per 3-1. Graziani non convinto però della squadra di Inzaghi e del gioco espresso. Ci si aggrappa, a detta sua, sui singoli

NON CONVINCE − Ciccio Graziani non convinto dei nerazzurri dopo la vittoria contro l’Udinese: «Porto? L’Inter sulla carta ha una partita in cui se la gioca al 50%. Contro l’Udinese però ha avuto fortuna, i friulani hanno regalato qualcosa. Non c’è da essere tranquilli perché in Europa c’è poco da recuperare, le partite sono complicate e ogni errore lo puoi pagare caro. Non gioca tanto da squadra l’Inter, non mi convince. Gioca spesso sui singoli, che sono molto bravi. Vorrei vedere più un gioco collettivo, invece che aggrapparsi solamente sulla forza del singolo giocatore. La vittoria contava tanto, il resto lo aggiusti piano piano». Le sue parole su Sport Mediaset XXL.