Graziani: “Inter fin qui la migliore con un’altra! Su Lautaro Martinez…”

Condividi questo articolo

Ciccio Graziani, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva”, si è espresso su alcuni temi legati alla Serie A. In particolare, elogi all’Inter per il campionato fin qui disputato e poi un commento su Lautaro Martinez

(MEZZA) SORPRESA E TOP – Di seguito il commento di Ciccio Graziani sui nerazzurri: «Sapevo delle qualità di Lautaro Martinez ma non pensavo facesse così bene in coppia con Romelu Lukaku. L’Inter e la Lazio sono le due squadre che hanno fatto meglio in questa prima parte di campionato».