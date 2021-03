Graziani: Â«Inter favorita per lo scudetto. Ma la Juventus puÃ² recuperareÂ»

Graziani: «Inter favorita per lo scudetto. Ma la...

Ciccio Graziani, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL”, ha parlato dell’Inter, impegnata alle 15:00 nella sfida contro il Torino. L’ex calciatore parla della lotta scudetto, che coinvolge anche Juventus e Milan

FAVORITA – Graziani: «È l’anno dell’Inter, per mille motivi. È la squadra più forte, la Juventus senza coppe potrebbe provare a recuperare. Ma i punti sono tanti, non diamo spacciati i bianconeri, ma la distanza è talmente ampia sarà difficilissimo recuperare la squadra di Conte, anche per il Milan. Situazione societaria? Paradossalmente è un vantaggio, Conte trae forza dalle situazioni difficili. Trae energia da queste situazioni. Hakimi e Perisic sugli esterni sono devastanti».

DIFESA – Graziani parla a proposito del trio difensivo dei nerazzurri: «Difesa Inter? Stanno benissimo, nessuno accusa mai infortuni. Sono affidabili. All’inizio si criticava l’Inter per una difesa che non era accettabile, adesso ha messo i giocatori giusto al momento giusto. Skriniar è fondamentale per questa squadra».